Üç modele veda edildi! Apple artık o iPhoneları satmıyor...

Yağmur Uçar

Teknoloji devi Apple, yeni modelleri tanıttıkça eskilerle de vedalaşıyor.

Son olarak iPhone 16E'yi piyasaya süren Apple, uygun fiyatlı olması sebebiyle dikkatleri çekti.

Ancak şirket, önemli bir karara daha imza attı.

3 MODEL BİTTİ

Apple resmi sitesinde artık 6,1 inçten daha küçük ekrana sahip bir iPhone satmıyor. Yani; iPhone SE, iPhone 14 ve 14 Plus modellerini satıştan kaldırdı.

Böylece, Home tuşu olan telefon serisi de sona erdi.

İlk olarak Eylül 2022’de tanıtılan cihazlar dünyanın en çok satılan telefonları arasında yer almıştı.