Uçak ters dönmüştü! Hava yolu şirketinden çarpıcı adım: Yolculara 30 bin dolar verilecek

Haber Merkezi

Son dönemlerde yaşanan uçak kazalarına geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklenmişti. Kanada’nın Toronto şehrine inmeye çalışan ABD merkezli Delta hava yoluna ait olan uçağın ters dönmesi gündemde büyük bir yankı uyandırmıştı.

Yaşanan olayın ardından ilgili hava yolu şirketinin yaşanan kaza sırasında uçakta bulunan yolcular için tazminat teklifi dikkat çekti.

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, kazanın yaşandığı uçakta bulunan 76 yolcuya herhangi bir ön koşul gerekmeksizin 30 bin dolar tazminat teklifi yapıldı.

TÜM YOLCULARA VERİLECEK!

İlgili hava yolu şirketi sözcüsünün e-posta yoluyla yaptığı açıklamaya göre yolculara yapılan 30 bin dolarlık tazminat teklifinin "hiçbir koşula bağlı olmadığı" belirtildi.

Delta 4819 sefer sayılı uçakta bulunan 80 kişinin (76 yolcu ve 4 mürettebat) tamamı hayatta kalmayı başardı. Yaşanan kazanın ardında hastaneye kaldırılan 21 yolcudan biri hariç hepsi taburcu edildi. Uçakta bulunan yolcuların hiçbiri hayati tehlike arz eden bir şekilde yaralanmadığı da bildirildi.