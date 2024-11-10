Uçakla gitmek yasak! İşte, kimsenin bilmediği uçuş yasağı olan o yerler…

Haber Merkezi

Hem hızlı hem de kolay olduğundan en sık tercih edilen ulaşım tercihi şüphesiz hava yoludur. Ancak hava yolu ulaşımında bile uçakların üzerinden geçmesinin bile yasak olduğu sınırlarına uçak uğramayan bazı noktalar bulunur.

Çoğu kişinin hemen her yere kolaylıkla gidebilme imkanına sağladığını düşündüğü uçaklar için bile belirli noktalar için yasaklar bulunuyor.

Bakın gitmeyi düşünseniz dahi hava yolu ulaşımını kullanamayacağınız uçuş yasağı olan o noktalar nerelermiş…

UÇAKLA GİTMEK YASAK!

Uçak yolcuğu yapmayı düşünseniz bile bu noktalar çeşitli sebepler dolayı direk uçuşların kabul edilmediği belirli bölgelerden uçuş imkanı sağlanabilen noktalar arasında yer alıyor. İşte, uçak yolcuğunu direk yapamayacağınız yasaklı bölgeler…

KUZEY KORE

Kısıtlamalarıyla bilinen Kuzey Kore, izolasyon içinde yaşıyor. Çoğu zaman direkt uçuş bulunmuyor ve Çin’in Pekin ya da Rusya’nın Vladivostok şehirlerinden aktarmalı uçuşlar yapılıyor. Kontrollerin sıkılığı da cabası.

WASHİNGTON D.C.

11 Eylül saldırılarından sonra FBI ve İç Güvenlik, bu bölgeyi uçuşa yasaklı bölgeler arasına aldı ve yasak hâlâ devam ediyor. Bölgenin siyasi figürleri barındırması düşünüldüğünde yasağın sürmesine şaşırmamak gerek.

DİSNEYLAND

11 Eylül saldırılarından sonra, Disneyland dahil olmak üzere pek çok turistik yer, misafir güvenliğini sağlamak amacıyla önlemleri artırdı. Bu yüzden Kaloforniya’daki Disneyland’in yaklaşık 1 kilometre yakınından hiçbir uçak geçemiyor.

MEKKE

İslam inancının merkezi olan Mekke’de, özellikle Kâbe’nin üstünden hiçbir uçak geçemiyor. Eğer bir uçak burada geçerse para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

İNGİLTERE’NİN “Downing Street” CADDESİ

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Westminster semtinde bulunan ve iki yüz yılı aşkın bir süredir İngiliz hükûmetinin en önemli iki üyesinin, Birleşik Krallık başbakanı ve hazine şansölyesinin resmî çalışma makamlarına ve konutlarına ev sahipliği yapan bir cadde Downing Street’te uçuş yasak. Önemi göz önünde bulundurulduğunda mantıklı geliyor.

PARİS

Paris’te sadece 2000 metre irtifadan daha düşük olmayan askerî uçaklar ve sivil uçaklar uçabiliyor. Tarihî ve kültürel açıdan dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğu için şehrin yapıları bu şekilde korunmaya çalışılıyor. Bir nevi güvenlik önlemi gibi.