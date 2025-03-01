Hüseyin Topuz

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti hakkında birçok soru gündeme gelmeye başladı.

Vatandaşlar bazı konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yönelterek cevap arıyorlar.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?" sorusu yer alıyor.

Peki, uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de uçuş esnasında varsa uçak yetkilisinin vereceği bilgiye göre, böyle bir uygulama yoksa uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalararası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.