Uçaklarda 'SOS' sinyali nedir? 'SOS' sinyali nasıl verilir?

Hüseyin Topuz

Bakü'den Grozniy kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçağın, Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istediği ancak havalimanına ulaşamadan düştüğü öğrenildi.

Uçaklarda SOS sinyali, bir tehlike veya acil durum anında gönderilen bir acil yardım çağrısıdır.

SOS sinyali genellikle bir uçuş ekibi tarafından kullanılır ve dünya genelinde tanınan bir acil durum işaretidir.

SOS sinyali, havacılıkta uluslararası standartlarla belirlenmiş olup, uçakların güvenliğini sağlamak ve hızlı bir şekilde yardım alabilmek amacıyla kullanılır.

Havacılıkta acil durum sinyalleri çeşitli yollarla gönderilebilir. İşte bu yollar...

Radyo İletişimi

Uçaklar, acil durum sinyallerini radyo frekansları üzerinden gönderirler. Mayday (üç kez "Mayday, Mayday, Mayday") çağrısı, en yaygın olarak bilinen radyo acil durum sinyalidir ve genellikle bir pilot tarafından kullanılır.

Transponder Kodu

Uçaklarda bulunan transponder cihazı, acil durumlarda belirli bir kod (genellikle 7700) yayar. Bu kod, hava trafik kontrolörlerine uçağın acil bir durumda olduğunu bildirir.

ELT (Emergency Locator Transmitter)

Uçaklarda bulunan ve kaza durumunda otomatik olarak devreye giren bir cihazdır. ELT, uydu ve yer istasyonlarına acil durum sinyalleri gönderir.

SOS sinyalleri, uçakların tehlike durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde yardım alabilmesi için hayati öneme sahiptir.