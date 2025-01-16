Uçakta şort giyen yandı: Bakın neye sebep oluyor

Haber Merkezi

Uçak yolculukları her zaman konfor ve güvenlik dengesini gözetmeyi gerektirir.

Ancak bir uçuş sırasında ne giydiğinizin güvenliğiniz üzerinde etkili olabileceğini biliyor muydunuz?

Dünyaca ünlü bir havayolu şirketinin eski kabin memuru, TikTok’ta paylaştığı bir video ile bu konuya dikkat çekiyor.

Özellikle uçuş sırasında şort giyilmemesi gerektiğini vurguluyor. Peki, ama neden?

SAKIN GİYMEYİN

TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda Pooley, uçakta şort giymenin risklerini şöyle açıklıyor:

“Belki bunun bir şaka olduğunu düşünüyorsunuz ama şort giymeyin. Bu özellikle acil bir durumda hızla dışarı çıkmanız gerektiğinde verebileceğim en iyi tavsiye. Acil çıkış kapısından açılan şişme kaydırak, sizi olabildiğince hızlı bir şekilde aşağı indirmek için tasarlandı ve kayarken sürtünmeyle yakıyor”

Pooley, böyle durumlarda cildin korunması gerektiğini belirterek, “Öyle ki, eğer aşağı doğru kayıyorsanız, ellerinizi uyluklarınızın üstünde tutmanız gerekiyor çünkü kaydırakta ellerinizi kullanmaya çalışırsanız elleriniz yanabilir ve cildiniz yanabilir” dedi.