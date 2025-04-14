Haber Merkezi

BİM'in her hafta heyecanla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

18 Nisan Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak ürünler, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, çocuklardan gençlere kadar herkese hitap ediyor.

Klima ve elektrikli düdüklü tencere gibi büyük ev aletleri, yaz aylarına hazırlık yapanlar için ideal.

Ankastre setler, mini fırın ve 3 kapaklı metal ayakkabılık ise evini yenilemek isteyenlere uygun fiyatlı çözümler sunuyor.

RealMe C63 cep telefonu ve çeşitli televizyon modelleri ise, teknoloji severleri memnun edecek çeşitlilikte.

Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için BİM özel bir köşe hazırlamış durumda. Çocuk kostümleri, bayraklı balonlar ve Pop Girls oyuncakları küçüklerin yüzünü güldürecek.

İşte BİM 18 Nisan indirim kataloğu: