Üçüncü cemre düştü mü? Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

Hüseyin Topuz

Baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen cemre düşmesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Baharın müjdecisi cemrelerin düşme tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor.

Bilindiği üzere birinci ve ikinci cemre geçtiğimiz günlerde sırayla havaya ve suya düştü.

Bunun ardından vatandaşlar üçüncü cemrenin ne zaman düşeceğini öğrenmek için arama yapmaya başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında "Üçüncü cemre ne zaman düşecek?" ve "Üçüncü cemre nereye düşecek" sorularına yanıt arıyor.

Peki, üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte merak edilen o tarih..

Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

Her sene birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre bu sene ilk olarak 19 Şubat'ta havaya daha sonra ise 26 Şubat'ta suya düştü.

Herkesin merakla beklediği üçüncü cemre ise 6 Mart tarihinde toprağa düşecek.