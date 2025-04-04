Uçuş görevlileri uyardı: Uçakta bunları sipariş etmeyin…

Haber Merkezi

Uçak yolculukları, genellikle heyecan verici olsa da bazen zorlu bir deneyim haline gelebilir.

Havaalanı kalabalığı, uzun beklemeler ve yüksek fiyatlar derken, birçok yolcu uçak içi yiyecekleri sipariş ederken büyük hata yapabiliyor.

Peki, uçakta yemek siparişi verirken nelere dikkat etmeliyiz?

Uçuş görevlileri, özellikle kaçınılması gereken yiyecekleri açıkladı

1. Kötü Kokulu Atıştırmalıklar

Uçakta mısır fıstığı, soğanlı cips veya barbekü aromalı atıştırmalıkları açmak, kabin içinde rahatsız edici kokulara yol açabilir. Bir uçuş görevlisi, bu tür atıştırmalıkların özellikle "kızarmış barbekü" aromalarının uçakta bir yangın kokusu yayabileceğini belirtiyor. Bu tür yiyecekler, sadece sizin değil, etrafınızdaki yolcuların da deneyimini olumsuz etkileyebilir.

2. Sıcak İçecekler

Sıcak kahve veya çay, uçak yolculuğunda cazip bir seçenek olabilir. Ancak eski uçuş görevlilerinden biri, uçakta kullanılan su depolarının hijyeninden endişe ediyor. Suyun ne zaman temizlendiğini veya ne sıklıkla değiştirildiğini bilmek imkansız.

Bu su kaynakları genellikle bakteri barındırır, bu da içeceğiniz sıcak kahvenin sağlıksız olmasına neden olabilir. Ayrıca, demlenen kahve sıklıkla tuvalete dökülüyor ve yeniden kullanılmaya çalışılıyor. Sağlık açısından, bu tür içeceklerden kaçınmak en iyisi.

3. Gazlı Yiyecekler

Gazlı içecekler, fasulye, yeşil sebzeler gibi yiyecekler, uçakta kabin içindeki hava sirkülasyonu nedeniyle gaz birikmesine neden olabilir. Uçuş görevlileri, bu tür yiyeceklerin hem mide rahatsızlıklarına hem de çevrenizdeki yolculara rahatsızlık verebileceğini belirtiyor.

Uçakta herkesin aynı havayı soluduğunu unutmayın, bu nedenle gazlı yiyeceklerden kaçınmak, hem kendi rahatlığınız hem de diğer yolcular için önemlidir.

4. Et

Uzun mesafeli uçuşlarda et yemekleri, genellikle sıcak yemek seçenekleri arasında bulunur. Ancak uçuş görevlileri, et yemeklerinin uygun şekilde saklanmaması durumunda gıda zehirlenmesi riskini artırabileceğini belirtiyor.

Uçakta yaşanan mekanik sorunlar ve yemeklerin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle et yemeklerinden kaçınmak, sağlığınız için en güvenli seçenek olabilir.

5. Alkol

Alkol, uçak yolculuklarında yaygın bir tercih olsa da, yüksek irtifada alkolün etkisi çok daha güçlü olabilir. Uçuş görevlileri, alkolün vücutta hızla etkisini göstermesi ve susuzluk yaratması nedeniyle, uçakta içilen alkollü içeceklerin tavsiye edilmediğini belirtiyor.

Ayrıca, alkollü içeceklerin sıklıkla vücutta dehidrasyona yol açtığını unutmayın. Özellikle Bloody Mary gibi tuzlu içeceklerin susuzluğu artırması, yolculuğunuzu daha rahatsız edici hale getirebilir.