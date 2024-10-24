UEFA Avrupa Ligi günün maçları: 24 Ekim bugün hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Avrupa futbolunun en prestijli ikinci kulüp turnuvasında, 23 Ekim Çarşamba günü oynanan maçların ardından, bugün de gözler 24 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda olacak.
Futbolseverler, bugünkü maç programını merakla araştırmaya başladı.
Dün temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? İşte 24 Ekim maç takvimi
24 EKİM AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
19.45 Roma - Dynamo Kiev
19.45 Eintracht Frankfurt - RFS
19.45 Midtjylland - Union SG
19.45 Ferencvaros - Nice
19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad
19.45 PAOK - Viktoria Plzen
19.45 Karabağ - Ajax
22.00 Athletic Club - Slavia Prag
22.00 Porto - Hoffenheim
22.00 Twente - Lazio
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
22.00 Malmö - Olympiacos
22.00 Lyon - Beşiktaş
22.00 Rangers - FCSB
22.00 Anderlecht - Ludogorets
22.00 Tottenham - AZ Alkmaar