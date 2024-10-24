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UEFA Avrupa Ligi günün maçları: 24 Ekim bugün hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi günün maçları: 24 Ekim bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 24 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı…