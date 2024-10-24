UEFA Avrupa Ligi günün maçları: 24 Ekim bugün hangi maçlar var?
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Avrupa futbolunun en prestijli ikinci kulüp turnuvasında, 23 Ekim Çarşamba günü oynanan maçların ardından, bugün de gözler 24 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda olacak.

Futbolseverler, bugünkü maç programını merakla araştırmaya başladı.

Dün temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? İşte 24 Ekim maç takvimi

24 EKİM AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

19.45 Roma - Dynamo Kiev

19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

19.45 Midtjylland - Union SG

19.45 Ferencvaros - Nice

19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

19.45 PAOK - Viktoria Plzen

19.45 Karabağ - Ajax

22.00 Athletic Club - Slavia Prag

22.00 Porto - Hoffenheim

22.00 Twente - Lazio

22.00 Fenerbahçe - Manchester United

22.00 Malmö - Olympiacos

22.00 Lyon - Beşiktaş

22.00 Rangers - FCSB

22.00 Anderlecht - Ludogorets

22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

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Kübra Kireççi
Editor