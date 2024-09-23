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UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Temsilcilerimizin heyecan dolu maçları için geri sayım başladı! Futbolseverler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçı fikstürünü araştırıyor. Peki Avrupa maçları ne zaman başlayacak?