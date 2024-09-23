UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor.
Süper Lig’de 6 haftanın tamamlanmasının ardından gözler yine Avrupa Ligi’ne çevrildi.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki 8 haftalık fikstürü belli olmuştu.
Fenerbahçe ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise kozlarını paylaşacak. Galatasaray ise Yunan ekibi Paok’u evinde ağırlayacak. Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarına kısa bir zaman kala temsilcilerimizin maç takvimleri araştırılmaya başladı.
İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi 1. hafta fikstürü...
AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.
1. HAFTA TEMSİLCİLERİMİZİN FİKSTÜRÜ
Galatasaray – PAOK 25 Eylül Çarşamba 22.00 / TRT 1
Fenerbahçe – Union SG 26 Eylül Perşembe 19.45 / TRT 1
Ajax – Beşiktaş 26 Eylül Perşembe 22.00 / TRT 1