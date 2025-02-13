UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 13 Şubat Perşembe maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bugün oynanacak Play-Off turu ilk maçları ile devam ediyor.

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

13 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 13 Şubat 2025 Perşembe maç programı...

13 Şubat Perşembe

20:45 Ferencvaros - Viktoria Plzen

20:45 Fenerbahçe - Anderlecht

20:45 Midtjylland - Real Sociedad

20:45 Union Saint-Gilloise - Ajax

23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray

23:00 Porto - Roma

23:00 PAOK - FCSB

23:00 Twente - Bodo/Glimt

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Hüseyin Topuz
Seo Editor