UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 13 Şubat Perşembe maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bugün oynanacak Play-Off turu ilk maçları ile devam ediyor.
Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.
13 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 13 Şubat 2025 Perşembe maç programı...
13 Şubat Perşembe
20:45 Ferencvaros - Viktoria Plzen
20:45 Fenerbahçe - Anderlecht
20:45 Midtjylland - Real Sociedad
20:45 Union Saint-Gilloise - Ajax
23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray
23:00 Porto - Roma
23:00 PAOK - FCSB
23:00 Twente - Bodo/Glimt