UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

23 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 23 Ocak 2025 Perşembe maç programı...

23 Ocak Perşembe

20:45 Viktoria Plzen - Anderlecht

20:45 Fenerbahçe - Lyon

20:45 Porto - Olympiakos

20:45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv

20:45 Malmö FF - Twente

20:45 AZ Alkmaar - Roma

20:45 Hoffenheim - Tottenham

20:45 Karabağ - FCSB

23:00 Rigas Skola - Ajax

23:00 PAOK - Slavia Prag

23:00 Lazio - Real Sociedad

23:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros

23:00 Elfsborg - Nice

23:00 Ludogorets Razgrad - Midtjylland

23:00 Union Saint-Gilloise - Sporting Braga

23:00 Manchester United - Rangers

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Hüseyin Topuz
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