UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.
23 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 23 Ocak 2025 Perşembe maç programı...
23 Ocak Perşembe
20:45 Viktoria Plzen - Anderlecht
20:45 Fenerbahçe - Lyon
20:45 Porto - Olympiakos
20:45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv
20:45 Malmö FF - Twente
20:45 AZ Alkmaar - Roma
20:45 Hoffenheim - Tottenham
20:45 Karabağ - FCSB
23:00 Rigas Skola - Ajax
23:00 PAOK - Slavia Prag
23:00 Lazio - Real Sociedad
23:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros
23:00 Elfsborg - Nice
23:00 Ludogorets Razgrad - Midtjylland
23:00 Union Saint-Gilloise - Sporting Braga
23:00 Manchester United - Rangers