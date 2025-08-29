UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? İşte Galatasaray’ın rakipleri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması için geri sayım başladı. Monaco’da çekilen kuralar sonucunda Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Şimdi ise futbolseverlerin gözü grup maçları takviminde. Peki, Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor?