UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? İşte Galatasaray’ın rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması için geri sayım başladı. Monaco’da çekilen kuralar sonucunda Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Şimdi ise futbolseverlerin gözü grup maçları takviminde. Peki, Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor?

Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 09:15
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Monaco’da gerçekleştirildi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Kura çekimine 4. torbadan giren sarı-kırmızılı ekibin rakipleri belli oldu. Taraftarlar grup maçlarının tarihlerini merak ediyor.

Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ma.çları ne zaman oynanacak? Galatasaray’ın rakipleri kimler?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025-2026 SEZONU MAÇ TAKVİMİ

Lig Aşaması

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme Turu

Play-Off'lar: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı-Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray - Liverpool

Manchester City - Galatasaray (D)

Galatasaray - Atlético de Madrid

Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D)

Galatasaray - Bodø/Glimt

Ajax - Galatasaray (D)

Galatasaray - Union SG

Monaco (Fransa) - Galatasaray (D)

