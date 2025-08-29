UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? İşte Galatasaray’ın rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Monaco’da gerçekleştirildi.
Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde etti.
Kura çekimine 4. torbadan giren sarı-kırmızılı ekibin rakipleri belli oldu. Taraftarlar grup maçlarının tarihlerini merak ediyor.
Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ma.çları ne zaman oynanacak? Galatasaray’ın rakipleri kimler?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025-2026 SEZONU MAÇ TAKVİMİ
Lig Aşaması
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
Eleme Turu
Play-Off'lar: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026
Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026
Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026
Yarı-Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray - Liverpool
Manchester City - Galatasaray (D)
Galatasaray - Atlético de Madrid
Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D)
Galatasaray - Bodø/Glimt
Ajax - Galatasaray (D)
Galatasaray - Union SG
Monaco (Fransa) - Galatasaray (D)