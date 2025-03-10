UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi: Rövanş maçları ne zaman?

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Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor.

Devler sahneye çıkıyor, çeyrek final bileti için kıyasıya mücadele başlıyor…

Yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak toplam 8 karşılaşmada, takımlar Avrupa'nın en iyi 8 ekibi arasına girebilmek için sahaya çıkacak.

İlk maçlarda avantaj yakalayan takımlar bu üstünlüğü koruyarak tur atlamak isterken, dezavantajlı durumda olan ekipler sürpriz yapmaya çalışacak.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları:

11 MART SALI

20.45 Barcelona - Benfica: 1-0

23.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-3

23.00 Inter - Feyenoord: 2-0

23.00 Liverpool - Paris Saint-Germain: 1-0

12 MART ÇARŞAMBA

20.45 Lille - Borussia Dortmund: 1-1

23.00 Arsenal - PSV Eindhoven: 7-1

23.00 Aston Villa - Club Brugge: 3-1

23.00 Atletico Madrid - Real Madrid: 1-2