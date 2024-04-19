Ulaşım kartlarında yeni düzenleme; O kişiler artık ek ücret ödeyecek Ulaşım kartlarında önemli bir değişiklik yaşandı Ulaşım kartlarına sınırlama getirildi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen kişiler, ulaşımda ek ücret ödemek durumunda kalacaklar.

ensonhaber.com

2024 yılının başlarında gündemimizde yer alan toplu ulaşım kartlarındaki değişiklikler artık hayata geçti.

Birçok şehrimizde toplu taşıma kullanıcıları için yeni bir dönemin kapıları açıldı.

Yapılan bu yeni düzenlemeyle, belirli özel haklara sahip olan vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına bazı sınırlamalar getirildi.

Yani, bu kişiler artık daha önce olduğu gibi sınırsız bir şekilde ulaşım hizmetlerinden faydalanamayacaklar.

Sınırlamayı aşan vatandaşlarımız, seyahat ederken ek ücret ödemek durumunda kalacaklar.

O şehirde ulaşım kartlarına sınırlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında yeni düzenlemelere gitti. Bu değişikliklerle birlikte, toplu taşıma araçlarında sınırsız biniş hakkı uygulaması sona erdi.

Yeni düzenlemeyle 65 yaş ve üstü ücretsiz seyahat eden vatandaşlarımız ile 60 yaş ve üzeri indirimli bilet kullanan vatandaşlarımıza artık günlük 4 kez ücretsiz biniş hakkı tanındı.

Ayrıca öğretmenler de artık günlük olarak 4 kez ücretsiz biniş yapabilecekler. Eğer bu sınıra ulaşırlarsa, geri kalan seyahatlerinde tam ücret ödemek zorunda kalacaklar.