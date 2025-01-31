Ulaşıma ikinci zam: İşte yeni fiyatlar

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Konya’da minibüsle ulaşım ücretlerine bir zam daha geldi.

Son 7 ayda minibüs fiyatlarına yüzde 81 zam yapılırken, son 2 yılda toplam artış oranı yüzde 235’e ulaştı.

Ağustos ayında 11 TL’den 15 TL’ye yükselen minibüs indi-bindi ücreti, yeni zam sonrası 20 TL’ye çıktı. Mesafeye göre değişen ücretler ise 23-25-27 TL olarak belirlendi.

2023 yılının Haziran ayında 6 TL olan minibüs ücreti, son zamlarla birlikte yaklaşık 3,5 katına yükseldi.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Konya’da okul servis ücretlerine üst üste gelen zamlar, velileri zor durumda bırakıyor. Son 2 yılda yüzde 275 oranında zam yapılan servis ücretleri, 2025 yılı itibarıyla rekor seviyelere ulaştı.

2023 yılında 4 bin 660 TL olan en kısa mesafe (0-3 km) ücreti, son zamla birlikte 17 bin 500 TL’ye yükseldi. İşte güncellenen servis ücretleri:

0 - 3 km → 17.500 TL

0 - 6 km → 20.000 TL

0 - 12 km → 22.000 TL

0 - 20 km → 23.500 TL