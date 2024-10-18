Ulaşımda yeni dönem: Meclis’ten geçti, resmen başlıyor

Haber Merkezi

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, toplu taşıma ücretlerinde zamma yol açarken, şehir içi ulaşımda yeni kararlar alındı.

Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen düzenleme, resmen yürürlüğe giriyor.

Bu değişiklikle birlikte şehir içi ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Alınan kararlar, toplu taşıma sisteminde önemli iyileştirmeler getirecek ve yolcuların seyahat deneyimini olumlu yönde etkileyecek.

ŞOFÖR KİMLİK KARTI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısında, ulaşımda önemli bir yenilik kararı alındı. Toplantıda, şoför kimlik kartı uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

59. gündem maddesi olarak ele alınan bu uygulamayla, Sakarya genelindeki şoförlerin kimlik kartlarına sahip olmaları zorunlu hale getirilecek.

Uygulamanın hayata geçirilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Şoförler Odası, Minibüsçüler Odası, Servisçiler Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği protokolü yapması planlanıyor.

Ayrıca, bu işlemleri yürütmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a yetki verildi.