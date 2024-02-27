Ülkelerin IQ seviyeleri ortaya çıktı! İşte Türklerin zeka seviyesi… International IQ Test şirketi son araştırmasının sonuçlarını açıkladı ve ülkelerin zeka seviyesiyle ilgili ilginç veriler paylaştı. Yapılan araştırmada, Türkiye'den 1 milyon 691 bin 740 kişinin zeka seviyesi ölçüldü. İşte Türklerin zeka seviyesi ortalaması...

ensonhaber.com

Son zamanlarda dünya genelinde 1 milyon 691 bin 740 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir IQ testi araştırması, Türkiye'de dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

15 farklı ülkeden gelen katılımcıların yer aldığı bu araştırma sonucunda, Türkiye'nin IQ seviyesinde bir önceki yıla göre 1.5 puanlık bir düşüş yaşandığı belirlendi.

Test sonuçlarına göre, sıradan bir bireyin ortalama zekası 100 puan olarak kabul ediliyor.

100 puanın üzerinde olanlar genel olarak ortalamanın üzerinde zeka seviyesine sahip olarak değerlendirilirken, 100 puanın altındakiler ise ortalamanın altında zeka seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, zeka seviyesi 70 IQ'nun altında olanlar artık zihinsel engelli olarak kabul ediliyor.

İşte Türkiye’nin ve diğer bazı ülkelerin IQ seviyeleri…

Türkiye’deki insanların zeka seviyesi

Ülkemizde gerçekleştirilen son IQ testi araştırması, Türkiye'de beklenmedik bir düşüşe işaret ediyor. 42 bin 801 kişiye uygulanan test sonuçlarına göre, Türkiye'nin zeka ortalamasının bir önceki yıla göre 1.5 puan azaldığı belirlendi.

2024 yılına ait IQ istatistiklerine göre, Türkiye'nin zeka ortalaması 100 puanın altında kalarak 95.63 puan olarak ölçüldü.

Diğer ülkelerin zeka seviyesi

Güney Kore IQ seviyesi: 107.54 puan

Çin IQ seviyesi : 106.99 puan

İran IQ seviyesi: 106.84 puan

Japonya IQ seviyesi: 106.18 puan

Singapur IQ seviyesi: 106.18 puan

Avusturya IQ seviyesi: 102.71 puan

Kanada IQ seviyesi: 102.6 puan

Almanya IQ seviyesi: 102.36 puan

Slovenya IQ seviyesi: 102.31 puan

Moğolistan IQ seviyesi: 102.3 puan