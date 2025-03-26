Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ulusal Staj Programı, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi öğrencilere staj imkanı sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen programın 2025 başvurularının sona ermesinin ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrilmiş durumda.

Başvurularını gerçekleştiren yüz binlerce üniversiteli tarafından başvuru sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru yapan yüz binlerce üniversitelinin gündeminde yer alan Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu sonuçlar duyurulacak.

Başvuru yapan öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilir.