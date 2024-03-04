Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5'da mı? Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri...

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı hakkında aramalar hız kazandı.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.



Peki, Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın detayları...

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23:00'de oynanacak. Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.