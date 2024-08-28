Üniversite mazeret kaydı ne zaman ve nasıl yapılır?

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2024 YKS sonuçlarına göre adaylar 19-23 Ağustos tarihleri arasında hak kazandıkları bölümlere kayıt işlemlerini tamamladı.
Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı.
Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos’tan itibaren üniversite kayıtlarını yaptırabilecek.
Peki üniversite üniversite mazeret kayıtları ne zaman sona erecek? İşte o tarih...
Üniversite mazeret kaydı ne zaman, nasıl yapılır?
YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite mazeret kaydı 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ya da üniversitelerin kayıt noktalarından gerçekleştirilebilecek.