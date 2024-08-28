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Üniversite mazeret kaydı ne zaman ve nasıl yapılır?

Üniversite mazeret kaydı ne zaman ve nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurulu'ndan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Peki kayıtlar hangi tarihe kadar yapılabilecek? İşte detaylar...