Üniversiteler ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi...

Okulların açılış tarihinin belli olmasının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı merak uyandırmaya başladı.

19 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarına göre adaylar tercihlerini 1 Ağustos - 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamladı.

YKS sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve üniversite eğitimleri devam eden öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor.

Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir tarih açıklanmadı.

Üniversite açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık göstermektedir.

Üniversitelerin büyük kısmının yeni eğitim öğretim yılına Eylül ayının son haftası ve Ekim ayının ilk haftası arasında başlaması bekleniyor.