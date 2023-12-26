Ünlü bankadan sürpriz faiz kararı! Paranızı o bankaya taşıyın faizle katlanarak çoğalsın… Ünlü banka ilk kez müşteri olacaklar için öyle bir kampanya duyurdu ki parasını o bankaya taşıyan faize doyacak. İşte o banka ve faiz oranı…

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetiminin genel seçimlerin ardından Hafize Gaye Erkan'a geçmesiyle birlikte faiz politikasında önemli değişikliklere gidildi.

Para Politika Faiz Oranı, Merkez Bankası tarafından yüzde 8'e kadar düşürülmüş olsa da, aylar içinde bu oran yüzde 42.5'e kadar yükseltildi.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı, bankalardaki tüm oranları etkiledi. Bu doğrultuda, artışlardan en çok etkilenen alanlardan biri mevduat faizleri oldu.

Faizler uçuyor…

Bankaların uyguladıkları mevduat faizlerinde adeta bir uçuş yaşanyor. Bu gelişme sonrasında ise bankalar durduark bilmeyen kampayalar ile gündemde.

Akbank ise bankaya ilk kez müşteri olarak gelecek olan kişilere yüksek oranda uzun vadeli faiz oranı uygulayacağını duyurdu.

Faiz oranı yüzde 48

Akbank’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan kişilere dijital kanallardan yeni açacakları 92-400 gün vadedeki mevduat hesaplarına yüzde 48’e varan faiz uyguluyor.

Bankanın uygulayacağı bu kampanyaya göre müşteri olunduktan 90 gün içerisinde Akbank mobil veya Akbank İnternet üzerinden açılan TL mevduat hesaplarına özel faiz uygulanacak.

Bankanın 92-400 gün vade ile uygulayacağı faiz oranları ise şu şekilde;

500.000 TL - 10.000.000 TL arasına yüzde 48,00

10.000 TL - 500.000 arasına yüzde 47,00