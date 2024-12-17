Ünlü bot markası iflas etti: Kış aylarının vazgeçilmeziydi

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Rusya’nın ünlü ayakkabı markalarından biri olan Ralf Ringer, ekonomik sıkıntılar ve yüksek borç yükü nedeniyle iflasını ilan etti.

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan kaliteli botlarıyla tanınan marka, özellikle askeri, günlük, kadın, erkek ve çocuk botları ile geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyordu.

Ancak, artan ekonomik zorluklar ve siyasi nedenler nedeniyle şirket, borçlarını ödeyemeyerek iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin borcu, yaklaşık 6,5 milyon TL’ye denk gelen 19 milyon ruble olarak kaydedildi.

BORÇLARIYLA BAŞ EDEMEDİ

Pravo.ru tarafından servis edilen habere göre, Ralf Ringer, Moskova Şehir Mahkemesi’ne iflas başvurusu yaparak 6 ay sürecek bir dava sürecine girdi. Mahkeme, şirketin yöneticisinin ve tasfiye memurunun yetkilerini iptal ederek, tüm muhasebe belgelerinin yöneticiye devredilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında, ayakkabı üreticisi Stivali, Ralf Ringer'a ait Taldom fabrikasının binasını kiralayan şirketin, 20,7 milyon ruble borcu nedeniyle mahkemeye başvurmuştu.

Bu borçlar, mahkeme dışında çözülmüş olsa da, şirketin önceki taahhütlerine rağmen borçlarını ödememesi, iflas sürecini hızlandırdı. 3 Kasım 2022'de ödenmesi gereken borçlar, hala ödenmedi ve şirket büyük bir mali sıkıntıya girdi.