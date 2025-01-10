Ünlü çikolata markasında kurt skandalı: O çikolatalar marketlerden toplatılıyor

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Yunanistan'da Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Kurumu olan EFET, Batı Yunanistan Bölge Müdürlüğü'nde yapılan bir şikayet bir skandalı açığa çıkardı.

Şikayetin ardından yapılan incelemelerde, Lidl marketlerde satışı yapılan “Fındıklı Vegan Çikolata, VEMONDO” ürününde lavra ve kurtçuk tespit edildi.

Bölgede birçok şubesi bulunun Lidl Halles tarafından konuya dair açıklama yapıldı. Söz konusu ürünlerin derhal piyasadan toplatılmaya başlatıldığı belirtildi.

TÜKETİCİLERE YEMEYİN UYARISI YAPILDI

Tüketicilerin bu ürünleri tüketmemeleri yönünde uyarıda bulunulurken söz konusu çikolataların ise acil toplatılmasına karar verildi.

Söz konusu çikolata markası, yaşanan bu durumdan dolayı tüketicilerden özür diledi ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Etkilenen Ürünler:

Ürün Adı: Fındıklı Vegan Çikolata, VEMONDO

Ambalaj: 180 gram

Parti Numarası: L 34161a

Son Kullanma Tarihi: 15.04.2025