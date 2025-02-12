Ünlü ekmek markasında skandal toplatılma kararı: Sakın yemeyin!

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Almanya'da yer alan ünlü market zinciri Rewe'de satılan JA! American Sandwich markalı tost ekmeğinde, alerjen madde tespit edildi.

Markanın söz konusu olan ekmeklerde alerjen maddeleri doğru belirtmediği için geri toplatılma kararı gündeme büyük bir yankı uyandırdı.

Artı49'da yer alan haberine göre, üretici firma Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, yaptığı açıklamada, yanlış etiketleme nedeniyle toplamda 20 parti ürünü piyasadan çektiği konusunda bir uyarı yayınladı.

İADE EDİLMESİ GEREKİYOR

Markanın yanlış etiketleme sonucunda sağlık sorunlarına neden olabilme riski taşıyan ürünlerinden satın alan tüketicilerin dikkat etmeleri gerektiğini ve ürünü fişiyle birlikte en yakın Rewe mağazasına iade etmeleri istendi.

Söz konusu eri çağırmanın, Glockenbrot Bäckerei tarafından üretilen 750 gramlık JA! American Sandwich tost ekmeği ürününü kapsadığı belirtildi.

Geri çağrılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve parti numaraları:

12.02.2025: A 029, B 029, H 029, I 029

13.02.2025: A 030, B 030, H 030, I 030

14.02.2025: A 031, B 031, H 031, I 031

15.02.2025: A 032, B 032, H 032, I 032

17.02.2025: A 034, B 034, H 034, I 034