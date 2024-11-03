Ünlü fast-food devinden çarpıcı karar! 140 şubesini birden kapatıyor...

Haber Merkezi

Son iki yılda 500 yeni şube açma kararıyla gündeme gelen ünlü fast-food zinciri Wendy’s, 2024 yılının sonunda düşük performans gösterdiği gerekçesiyle 140 şubesini kapatma kararını aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamayla birlikte, dünya genelinde birçok zayıf performans sergileyen lokasyonunu kapatmayı ve eş zamanlı olarak yeni şubeler açmayı hızlandıracağını duyurdu.

Wendy's Finans Direktörü Gunther Plosch ise, "Bu "modası geçmiş" restoranlar, yaklaşık 1,1 milyon dolarlık ortalama hacim birimiyle sistem ortalamasının çok altında kazanıyor." ifadelerini kullandı.

DAHA KARLI LOKASYONLAR!

Wendy's, "karbon ayak izini ve genel sistem sağlığını" iyileştirmek amacıyla 2024 sonuna kadar 140 düşük performans gösteren şubesini kapatacağını açıklayan fast-food zinciri CEO'su Kirk Tanner, Wendy's'in 2024'teki toplam kapanışların "bu yıl yeni restoran açılışlarıyla telafi edileceğini ve net birim büyümemizin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık olarak aynı kalacağını" öngördüğünü belirterek, şirketin 2025'te %3 ila %4 arasında önemli bir hızlandırılmış birim büyüme oranına ulaşacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca Tanner, kazanç görüşmesinde, bu düşük performans gösteren restoranların daha karlı lokasyonlarda yeni birimlerle değiştirileceğini de aktardı.