Ünlü fön makinesi markalarında yangın tehlikesi! Acilen toplatılıyor

Haber Merkezi

Fransa’da üretimi yapılan fön makinesi markalarında tehlike çanları çalıyor. İki farklı markaya ait olan saç kurutma makinelerinin yangın ve yanık riski oluşturduğu tespit edildi.

Amazon, Carrefour ve Fnac gibi büyük perakende zincirlerinde satışa sunulan ürünlerin, kullanıcılar için tehlike oluşturabileceği belirtilerek acil eylem çağrısı yapıldı.

Söz konusu markalar ürünlerinde tespit edilen tehlikelerin ardından geri çağırma çağırısında bulundu.

O MARKALAR TOPLATILIYOR!

Yangın ve tanık tehlikesi nedeniyle ilk geri çağırma, Nalk&Rey markasına ait bir saç kurutma makinesi için yapıldı.

Markaya ait olan NRHD2200-23 model numarası ve 3616953028717 barkod numarası ile tanımlanan bu ürün üzerinde yapılan incelemelerde, cihazın motor palasında arıza tespit edildi.

Fransa’da üretimi yapılan ve İkinci geri çağırmaya konu olan diğer ürün ise L’Oréal Professionnel markasının AirLight Pro modeli oldu.

Ünlü markaya ait olan saç kurutma makinesinde yaşanan kablo arızası nedeniyle yanık riski taşıdığı belirlenen bu cihaz, 3474637202866 barkod numarası ile tanımlanıyor.

GERİ ÇAĞIRMA İÇİN TARİHLER VERİLDİ

RappelConso, 1 Eylül 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında Carrefour mağazalarında da satılan ürünün yangına sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu. Marka, ürünün kullanılmaması ve en geç 20 Mart 2025 tarihine kadar iade edilmesi gerektiğini açıkladı.

L’Oréal Professionnel markasına ait olan ve Amazon, Fnac, Darty ve Boulanger gibi mağazalarda satışa sunulan cihazın, 13 Aralık 2024’e kadar satıldığı bildirildi. Kullanıcıların cihazı derhal kullanmayı bırakmaları ve ürünlerini 20 Mart 2025’e kadar iade etmeleri önerildi.

Şirket yetkilileri, söz konusu ürünleri satın alan müşterilerin, tehlikelerden korunmak için satın aldıkları mağazalara başvurarak cihazlarını iade etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İade süreciyle ilgili detaylı bilgilere mağazaların müşteri hizmetleri aracılığıyla ulaşılabileceği ifade edildi.