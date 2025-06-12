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Ünlü inşaat devi konkordato ilan etti! Borsada işlem görüyordu

Ünlü inşaat devi konkordato ilan etti! Borsada işlem görüyordu Türkiye’de inşaat sektöründe önemli bir konuma sahip olan Yeşil GYO geçtiğimiz aylarda yaşanan mali sıkıntılar ve imar sıkıntıları nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Borsa İstanbul’da işlem gören inşaat devine mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı uzatıldı.