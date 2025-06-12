Ünlü inşaat devi konkordato ilan etti! Borsada işlem görüyordu

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin (Yeşil GYO) geçici mühlet süreci uzatıldı.
Yaşanan mali sıkıntılar ve imar sıkıntıları nedeniyle konkordato sürecine giren aynı zamanda Borsa İstanbul’da da işlem gören Yeşil GYO’nun akıbetinin ne yönde olacağı merak ediliyor.
Mahkeme, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren konkordato sürecinin 10 Haziran 2025 tarihi itibarıyla üç ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Karar kapsamında, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için komiser heyeti görevlendirildi.
KAP’A AÇIKLAMA YAPILDI!
Yeşil GYO, Şubat ayında, özellikle Innovia 4 projesindeki imar sorunları ve müşterilerden gelen iflas istemli alacak davaları nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu.
Konkordato sürecinin uzatılmasına karar verilen Yeşil GYO tarafından, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2025/499 Esas numaralı dosya üzerinden alındığı bildirildi.
Kararla birlikte şirketin projeleri ve mali yapısı, geçici mühlet süresince yargı denetimi ve komiser gözetiminde sürdürülecek.