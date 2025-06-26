Ünlü markanın kaş-kirpik serumu piyasadan çekiliyor: İşte sebebi

Almanya’da WONDERLASHES markasına ait kaş ve kirpik serumu, içerdiği farmakolojik madde nedeniyle acil olarak piyasadan çekiliyor.

Yapılan açıklamada, ürünün bileşenlerinden biri olan “İzopropil Kloprostenat” maddesinin, Avrupa Birliği kozmetik mevzuatına uygun olmadığı belirtildi.

Bu bileşen, prostaglandin analoğu olarak biliniyor ve saç/kıl büyümesini uyarıcı etkisiyle tıbbi ürün sınıfına giriyor.

Şirket, üretimi tamamen durdurduklarını, bayileri geri çekme işlemi için bilgilendirdiklerini ve ürünün kozmetik amaçla kullanılmasının veya satışının artık kesinlikle yasak olduğunu kamuoyuna duyurdu.

KESİNLİKLE KULLANMAYIN

WONDERLASHES kaş-kirpik serumu kullanıcılarının ürünü derhal bırakmaları, olası yan etkilerde sağlık birimlerine başvurmaları öneriliyor.