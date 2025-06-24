Ünlü markanın tereyağında zararlı bakteri tespit edildi: Tüm raflardan toplatılıyor

Fransa’da gıda güvenliğiyle ilgili endişe yaratan bir gelişme yaşandı.

Ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden Leclerc, satışta olan bir tereyağı ürününde Listeria monocytogenes bakterisine rastlanması üzerine geri çağırma kararıaldı.

Fransız Gıda Güvenliği Kurumu Rappel Conso, 23 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Les Croisés markasına ait “Beurre doux extra-fin” adlı 250 gramlık tereyağının, sağlık riski nedeniyle tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.

Geri çağırma kapsamındaki ürünler, 10 Mayıs–20 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm Leclerc mağazalarında satışa sunuldu.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Yetkililer, bu ürünü satın almış olanların kesinlikle tüketimden kaçınmaları, ürünü en yakın Leclerc mağazasına götürerek iade etmeleri gerektiğini belirtti. Ücretlerin geri ödeneceği de duyuruldu.

Listeria bakterisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Barkod numarası: 3564700014523

Lot kodu: “125” + saat (HH:MM) + “L5”

Barkod sonu: “07”