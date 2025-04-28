Yağmur Uçar

Dünyaca ünlü market zinciri Carrefour'un Belçika'da satışa sunduğu organik tahin ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Yetkililer, tüketicilere "ürünleri tüketmeden iade edin" çağrısında bulundu.

Belçika Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Carrefour BIO markasına ait "Susam Ezmesi Tahin" (350g) ürünlerinde salmonella bakterisine rastlandığı bildirildi.

Ürün EAN kodu 3560071411688 olan, LBS250105 parti numaralı ve son kullanma tarihi 30/07/2026 olan tahinlerin market raflarından toplatıldığı duyuruldu.

Carrefour Belçika yetkilileri "Tüm ürünler satıştan çekilmiştir. Elinde bu ürünlerden bulunan tüketicilerin, tahinleri tüketmeden satış noktalarına iade etmeleri ve bedellerini geri almaları önerilmektedir" açıklamasını yaptı.