Ünlü medyum Deborah Davies'ten 2025 kehaneti: Uzaylılar Dünya'ya geliyor!

Yağmur Dinç

2025'e sayılı günler kaldı...

Yeni yılda bizi nelerin beklediği için kahinler tarafından öngörülüyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin ettikten sonra tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan ünlü medyum Deborah Davies 2025 yılı için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Davies'e göre, 2025 yılı uzaylıların artık saklanmayacağı bir yıl olacak.

"YARDIM EDECEKLER"

Dailystar'a konuşan Davies, "2025'te daha önce UFO olarak bilinen UAP'lerde büyük bir artış görülecek. Uzaylılar artık bizden saklanmayacak, iktidardaki insanlar tarafından yakalanıp esir alındıklarını biliyorlar, bize zarar vermek istemiyorlar." dedi.

Uzaylıların yıllar önce de Dünya'daki medeniyetin kurulmasına yardımcı olduğuna inanan Davies, "Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bir kez daha gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler" dedi.

Medyum, 2025 yılında gökyüzünde daha fazla UFO veya UAP gözlemi olacağını söyledi.