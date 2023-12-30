Ünlü milyarderden altın değerinde tavsiye! "Parasını oraya yatıran köşeyi dönecek" Dünya ünlü milyarder Robert Kiyosaki, 2023 yılındaki son tavsiyesini yaptı. Eğer yatırımcılar, Kiyosaki’i dinlerse paraya para demeyecek….

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Ünlü milyarder Robert Kiyosaki, 2023 yılında yaptığı tavsiyesi gündeme bomba gibi düştü. Yatırımcılara altın değerinde fırsatları bir bir söyledi.

Robert Kiyosaki, ADB ve doların sonunun geldiğini açıkladı.

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabı ile adından çokça söz ettiren Kiyosaki, ABD finans sisteminin çökeceğini öne sürdüğü açıklamasında, “Bir imparatorluğun sonundayız. Bütün imparatorluklar daima sona erer” ifadeleri kullandı.

Ayrıca Kiyosaki sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videosunda, ABD’deki finans sistemi ve toplumsal düzene ilişkin olan düşüncelerini dile getirdi.

Kiyosaki, yayınladığı videoda kendisine yöneltilen "Para sistemi hileli mi?" sorusuna "Şu anda bir imparatorluğun sonundayız. Bu son, bir dönemin de sonu ve tüm imparatorluklar her zaman sona erer” ifadeleri ile yanıt verdi.

Kiyosaki, ABD yaşanan gelişmelerin ülkenin sonunu getirebileceğine, Yunan, Çin ve Roma imparatorluklarından örnek göstererek dikkat çekti.

Doları bırakıp onlara yatırım yapın…

Robert Kiyosaki, ABD'nin 1964 yılında para merkezli bir sisteme geçerek ülkenin çöküşüne doğru adım attığını öne sürdü. Yatırımcılara finansal okuryazarlık konusunda uyarılarda bulunan Kiyosaki, kötü durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ekonomide yaşanacak kıyamet gününün tarihini kestiremediğini belirten Kiyosaki, bu dönemlerde ekonomik açıdan esnek olmanın önemine vurgu yaptı. Borçla servet yaratmanın itici bir güç olduğuna dikkat çeken Kiyosaki, geleneksel ekonomik tavsiyelere uyanların zorluk çekebileceğini ifade etti.

Çin'in yükselişinin ABD için potansiyel bir tehlike oluşturduğuna ve yeni ekonomik krizlerin kapıda olduğuna dikkat çeken Kiyosaki, altın ve gümüş gibi değerli metallere yatırım yapmayı önerdi.