Ünlü peynir markasında bakteri tespit edildi: Raflardan toplatılıyor

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Almanya'da ünlü Fransız peynir üreticisi Earl Ferme des Aulnays, sağlık riski oluşturabileceği belirlenen bazı peynir ürünlerini piyasadan geri çağırdı.

Yapılan analizlerde, Camembert Fermier au lait cru ve Normandiya Camembert peynirlerinde stafilokok bakterisine rastlandığı bildirildi.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için tehlikeli olabileceği belirtilen bakterinin, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği açıklandı.

Geri çağrılan peynirlerin 240 gramlık ambalajlarda satıldığı ve 02.12.2024 son tüketim tarihine sahip olduğu belirtildi.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Yetkililer, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler, hamileler, çocuklar ve yaşlıların bu ürünleri tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık otoritelerinin açıklamasına göre, bakterinin tüketilmesi durumunda bulantı, kusma, ishal ve dolaşım bozuklukları gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Geri çağırma işlemi, 42. üretim haftasında üretilen ve FR 22 056 002 CE işaretine sahip peynirleri kapsıyor.

Tüketicilerden satın aldıkları ürünleri mağazalara iade etmeleri istenirken, iade süreciyle ilgili detaylı bilginin yakın zamanda paylaşılacağı belirtildi.