Ünlü pirinç markasının satışı yasaklandı: Sağlık riski taşıyor!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda ünlü pirinç markasına ait ürünler, etiketleme hatası nedeniyle toplatılıyor.

Teksas merkezli NatureMillis US INC. tarafından üretimi yapılan bazı pirinçlerde süt ve buğday gibi ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilecek içeriklerin etiketlerde belirtilmemesi nedeniyle raflardan iniyor.

Satışı durdurulan ürünler FDA tarafından “Sınıf II” kategorisinde değerlendirdi. Bu kategorinin ise, tüketilmesi durumunda kalıcı olmayan fakat tıbbi müdahale gerektirebilecek sağlık sorunlarına yol açabilecek ürünleri kapsadığı belirtildi.

Gönüllü olarak başlatılan sürecin ardından, söz konusu pirinç ürünlerinin ciddi alerji riski oluşturabileceği bildirildi.

KESİNLİKLE TÜKETMEYİN!

FDA, özellikle süt ve buğday alerjisi bulunan tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı.

Etiketleme hatası, NatureMills US Inc. tarafından iç denetimleri sırasında fark edilirken geri çağırmanın şirket tarafında acil olarak kararlaştırıldığı vurgulandı.

Geri çağırma kapsamında olan ürünler:

Geri çağırma kararı, binlerce paket ürünü kapsıyor. Uyarı yapılan ürünler şunlar:

200 gram susamlı pirinç karışımı: Etiketinde belirtilmeyen süt içeriği

200 gram dal sarımsaklı pirinç karışımı: Süt ve buğday içeriyor

200 gram Moringa, Vallarai, Horsegram ve Curry Leaf karışımları: Buğday içeriyor