Haberler



Bilgi



Ünlü Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: İşte Son Tarih...

Ünlü Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: İşte Son Tarih... Almanya’nın en popüler restoran zincirlerinden biri olan Sausalitos, iflas başvurusunda bulundu. Ülke genelinde 40’tan fazla şubesi ve 1000’i aşkın çalışanı bulunan şirketin mali krizi aşamaması, sektörde büyük yankı uyandırdı.