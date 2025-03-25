Ünlü Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: İşte Son Tarih...

Haber Merkezi
Almanya’nın dev restoran zincirlerinden Sausalitos, Münih Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.
1994 yılında Thomas Hirschberger tarafından kurulan ve ülke genelinde 40’tan fazla şubesiyle hizmet veren restoran zinciri, ekonomik kriz ve değişen müşteri davranışları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Şirket, iflas gerekçesi olarak koronavirüs sonrası azalan ziyaretçi sayılarını ve Almanya’daki ekonomik daralmayı gösterdi.
Maliyetlerin artması ve kârlılığın düşmesi, Sausalitos’un ayakta kalmasını zorlaştırdı.
MAAŞLAR MAYIS SONUNA KADAR ÖDENECEK
Şirketten yapılan açıklamada, 1000’den fazla çalışanın maaşlarının Mayıs sonuna kadar ödeneceği bildirildi.
Öte yandan franchise işletmelerin bu süreçten doğrudan etkilenmeyeceği açıklandı.