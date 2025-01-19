Ünlü şampuan markasında bakteri tespit edildi! 1 milyon ürün geri çağrılıyor

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Sağlığa zararlı olan ürünlerin arasına bu kez bir şampuan markası eklendi. Türkiye’de de satışı bulunan söz konusu şampuanların bağışıklık sistemi zayıf olan ve cildi hassas olan bireyler için enfeksiyon riski taşıdığı ortaya çıktı.

ABD’ded Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük perakende mağazalarında satışı yapılan Amika markasına ait olan Mirrorball High Shine şampuanında yapılan incelemeler sonucundan Pluralibacter gergoviae bakterisi tespit edildi.

Excelsior ve AFT kaynaklarının aktardığına göre, söz konusu şampuanların 980 bin adedi için geri çağrılma işlemi başlatıldı. Yetkililer, bağışıklık sistemi zayıf veya cilt hassasiyeti bulunan kişilerin bu ürünü kullanmamaları gerektiğini belirterek, iade sürecine ilişkin uyarılar yaptı.

ACİLEN GERİ ÇAĞRILDI!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında ABD'nin 31 eyaletinde satılan Mirrorball High Shine ürünlerinin geri çağrılacağını duyurdu. Şu ana kadar ciddi bir sağlık sorunu bildirilmese de, marka yetkilileri tüketicilere ürünleri kullanmamalarını ve para iadesi ya da değişim için üreticiyle iletişime geçmelerini önerdi.

FDA’nın açıklamasında, söz konusu bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı ve aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerin etkilenmediği vurgulandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise, geri çağırmanın alüminyum şişeler ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığı belirtildi.

Bağımsız bir toksikoloji grubunun yaptığı değerlendirmeye göre, sağlıklı bireyler için doğrudan bir tehlike bulunmasa da, bağışıklık sistemi zayıf olan ya da cilt hastalığı bulunan kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı ifade edildi. Şirket, kokudaki değişiklikler veya geçici tahriş gibi şikayetlere yönelik incelemelerini sürdürüyor.