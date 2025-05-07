Haber Merkezi

ABD’de yaygın olarak tüketilen bir atıştırmalık karışımı, alerji riski nedeniyle raflardan toplatılıyor.

New England Village Foods, "19th Hole Snack Mix" adlı ürünü badem ve susam alerjisi riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırılan ürünler, 5 ons ve 10 ons boyutlarında, şeffaf ve yeniden kapatılabilir kapaklı kaplarda satılıyor.

Uyarıya göre, ürünün içeriğinde badem bulunmasına rağmen etiketlerde bu bilgi yer almıyor. Aynı şekilde, içerikte susam olduğu halde "İçerir" ifadesinde belirtilmemesi, susam alerjisi olan tüketiciler için ciddi sağlık riskleri doğurabiliyor.

SATIŞI DURDURULDU

Şu ana kadar herhangi bir sağlık problemi bildirilmedi, ancak şirket ürün üretimini geçici olarak durdurdu ve hatalı etiketlemenin, paketleme sürecinde yaşanan geçici bir teknik arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Tüketiciler, ellerinde bu ürün varsa en yakın satış noktasına iade edebilir.