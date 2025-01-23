Uşak merkezli Türk seramik devi iflas etti! 11 milyon metrekare üretim kapasitesine sahipti

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Son dönemlerde giderek artan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. 2000 yılında Uşak’ta faaliyet göstermeye başlayan ve Türkiye’nin önde gelen seramik üreticileri arasında yer alan Seranova Seramik’te iflas bayrağını çekti.

Borsa İstanbul’da işlem gören Umpaş Holding grup şirketlerinden olan ve 2 milyon metrekare üretim kapasitesini yıllar içerisinde 11 milyon metrekareye çıkaran duvar ve yer karosu üretiminde Türkiye’nin önde gelen seramik firması yaşadığı mali sıkıntılara daha fazla dayanamadı.

Avrupa standartlarına uygun üretim yapan ve kalite yönetim sistemleriyle öne çıkan firma, iç pazarda olduğu kadar Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarda da tercih edilen bir marka konumundaydı.

Hem Türkiye hem Avrupa pazarında başarılı olan şirket, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 2019 yılında konkordato başvurusunda bulmuştu.

MAHKEME İFLASA KARAR VERDİ!

Türkiye’nin önemli seramik üreticileri arasında yer alan şirket, Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar sonrasında sektörde adeta deprem etkisi yarattı.

Şirketin borçlarını ödeyememesi ve alacaklılar ile anlaşamaması nedeniyle yapılan konkordato davası, mahkemenin iflas kararı ile sonuçlandı.

Seranova Seramik'in iflas kararı, şirket tarafından istinaf yoluyla itiraz edilecek ve sürecin nasıl şekilleneceği, şirketin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Umpaş Holding’in konuya dair açıklamasına göre, mahkemenin iflas kararı kesinleşmeden önce istinaf başvurusunda bulunulacak.