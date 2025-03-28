Usta şoförler anında cevaplıyor! Yol hakkı kimin? Otobüs mü, araba mı…

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Trafik kurallarını bilmek kadar, bu bilgileri doğru zamanda uygulamak da hayati önem taşıyor.

Özellikle trafikle ilgili bulmacalar, hem durumsal farkındalığı hem de hızlı karar verme becerisini test ediyor.

Gerçek hayatta güvenli sürüş için gereken bu beceriler, olası kazaların da önüne geçiyor.

Peki, bu testte önce hangi araç geçmeli?

Yukarıdaki resimde bir otobüs ve bir araba dönüş yapmak istiyor. Ancak birinin önceliği var.

Peki, yukarıdaki resimde hangi aracın geçiş üstünlüğü var?

Usta sürücüler doğru cevabı anında buluyor.

Cevabı kontrol etmek için aşağı kaydırın.

Bu resimde otobüsün geçiş hakkı vardır.

Kırmızı araç yol verme işaretine bakıyor , yani yaklaşan araçlara yol vermeli.

Otobüs anayolda olup , önce geçme hakkına sahiptir.

Trafik kuralları, öncelikli yoldaki veya yeşil ışık yanan araçların, yol verme işareti olan araçlara göre öncelik taşımasını gerektirir.