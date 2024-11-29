Ustası açıkladı: Kombiyi sürekli açık tutmak mı yoksa açıp kapatmak mı daha avantajlı?

Haber Merkezi

Kış mevsiminin soğuk yüzüyle karşılaştığımız bugünlerde, artan doğalgaz faturaları birçok haneyi kara kara düşündürüyor.

Ev sahipleri, "Kombiyi sürekli açık tutmak mı yoksa ihtiyaç halinde açıp kapatmak mı daha ekonomik?" sorusuna yanıt arıyor.

25 yıllık deneyime sahip kombi ustası, kombinin düşük sıcaklıklarda sürekli çalıştırılmasının hem cihazın ömrünü uzattığını hem de daha dengeli bir enerji tüketimi sağladığını belirtiyor.

Kombiyi sık sık açıp kapatmak, fazla enerji tüketimine yol açabileceği gibi, cihazda arızalara da sebep olabilir.

Peki kaç derecede tutulmalı?

SICAKLIK AYARI NASIL OLMALI?

Evin farklı odalarının sıcaklıklarının birbirine yakın tutulmasını öneren usta, “Bir odanın peteğini kapatmak, diğer odayı ısıtmak için tasarruf sağlamak mümkün değil. Salonu 20, başka bir odayı 18 ve sık kullandığımız bir odayı 22 derecede tutmak en doğru yöntemdir” dedi.

Evi kısa süreliğine terk ederken kombiyi tamamen kapatmak, enerji tasarrufu sağlamıyor.

Kombi ustasına göre, bu durum evin iç sıcaklığının fazla düşmesine neden oluyor ve cihaz yeniden çalıştırıldığında daha fazla doğalgaz tüketiliyor.

Bunun yerine, düşük sıcaklıkta çalıştırmak hem konforu koruyor hem de enerji tüketimini azaltıyor.