Uteka namazı kılınışı | Uteka namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Şevval ayında kılınan uteka namazı, Müslümanların gündeminde yer alıyor. Uteka namazı nedir ve nasıl kılınır hakkındaki sorular, arama motorlarına yöneltiliyor. İşte uteka namazı niyeti, rekatları ve kılınışı!

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İslam alemi, Ramazan-ı Şerif'in akabinde Şevval ayını idrak ediyor.

10 Nisan tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek.

Bu ayda tutulan 6 gün orucunun yanı sıra "uteka namazı" da yer alıyor.

Şevval ayına özel bir ibadet olan uteka namazını kaçırmak istemeyen Müminler, kılınışı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Peki, uteka namazı nedir ve nasıl kılınır? Uteka namazı kaç rekattır? Nasıl niyet edilir? İşte kılınışı...

Uteka namazı nedir

Uteka namazı, özellikle Şevval ayında kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz, kişinin maneviyatını artırma ve Ramazan ayının ardından ibadetlerine devam etme niyetiyle kılınır.

Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz 8 rekat kılar, her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra 15 kere İhlas Suresi okur, namazını bitirince 70 kere 'Sübhânellâh' der, sonra 70 kere de bana salevât okursa (Allahümme Salli Ale Seyyidina Muhammedivveale Ali Seyyidina Muhammed), beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te'ala adına yemin ederim ki Allah-u Te'ala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur, ayrıca Allah-u Te'ala ona dünyanın derdini ve devasını (başına gelen şeylerden nasıl kurtulacağını) gösterir.

Uteka namazı nasıl kılınır?

8 rekatlık uteka namazı gündüz kılındığında 4 rekatta bir selamla, gece kılındığında ise 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.

Her rekatta Fatiha suresi ve 15 ihlas okunur.

Namaz bitince,

70 kere Sübhânellâh denir. Sonra

70 kere de Salevât okunur.