Ütü tabanı ve kireci nasıl temizlenir? İşte en etkili yöntemler...

Hüseyin Topuz

Tabanında biriken kireç ve yanmış kalıntılar ütünüzün performansını olumsuz etkileyebilir.

Ütünüzün tabanını ve içindeki kireci düzenli olarak temizlemek, hem giysilerinizin zarar görmesini önler hem de ütünüzün ömrünü uzatır.

Bu yazıda, ütünüzün tabanını ve kirecini nasıl temizleyeceğinizi adım adım açıklayacağız.

Basit malzemelerle, evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler sayesinde ütünüzü ilk günkü gibi kullanabileceksiniz.

Ütü tabanı ve kireci temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ütünün tamamen soğuduğundan emin olun ve fişini prizden çekin. Daha sonra şu yöntemleri deneyin;

Sirke ve tuz kullanımı

Bir kabın içinde eşit miktarda sirke ve tuzu karıştırın. Bu karışımı yumuşak bir bez veya sünger yardımıyla ütü tabanına nazikçe uygulayın. Sert ovalamaktan kaçının, çünkü bu tabana zarar verebilir.

Karbonat ve Su

Bir macun kıvamına gelene kadar karbonat ve suyu karıştırın. Bu macunu ütü tabanına uygulayın ve yumuşak bir bezle nazikçe ovalayın.

Nemli Bezle Silme

Temizlik işlemi bittikten sonra ütü tabanını nemli bir bezle silerek temizleyin. Ütüyü tamamen kuruyana kadar kullanmayın.

Ütüdeki Kireci Temizlemek için şu adımları izleyin;

Su Haznesini Boşaltın

Ütünün su haznesini tamamen boşaltın.

Sirke ve Su Karışımı

Ütünün su haznesini yarı yarıya sirke ve su karışımı ile doldurun. Ütüyü fişe takın ve ısınmasını sağlayın.

Buhar Ayarını Kullanın

Ütünün buhar ayarını en yüksek seviyeye getirin ve birkaç kez buhar püskürtün. Bu işlem kirecin çözülmesine yardımcı olacaktır.

Su ile Durulama

Ütünün içindeki sirke ve su karışımını boşaltın. Su haznesini temiz su ile doldurun ve buhar püskürterek içini durulayın.

Tam Kuruma

Ütünün tamamen kurumasını bekleyin. Bu adımları düzenli olarak uygulayarak ütünüzün performansını ve ömrünü uzatabilirsiniz.