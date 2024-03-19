Ütüdeki yanık izleri onunla tarih oluyor, duyan hemen uyguluyor… Çoğu kişinin ev işleri arasında belki de en memnuniyetsiz olarak yaptığı ütü bazı sebeplerden daha da can sıkıcı bir hal alabiliyor. Can sıkıcı hale gelmesine neden olan sebeplerin başında ütünün altında zamanla oluşan yanıklar gelir. İşte, uygulayacağınız bu yöntem yanık izlerinden eser bırakmayacak…

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Ütü sırasında başınıza gelen küçük kazalar ütünüzün altında yanıklar oluşmasına sebep olabilir. Ev işleri arasında belki de yapılması oldukça güç gelen nadir işlerden biri olan ütü yanıkların oluşturduğu izler nedeniyle bazı durumlarda çamaşırlarınızda leke oluşmasına da sebebiyet verebilir.

Sizi tamamen pahalı temizlik ürünlerinde kurtaracak ve kolaylıkla o yanık izlerinden kurtaracak basit bir yöntem mevcut.

Sağlığınız için oldukça sık kullandığınız bir ilaç bu yanık izleri üzerinde de oldukça etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor ve yanık izlerini resmen tarihe karıştırıyor.

İşte, o pratik yöntem…

Ütünün kıyafetinizle temas ettiği yüzeyinde oluşan yanık izleri çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Bu yanık izlerini yok etmek ise belki de şu ana dek aklınızın ucundan geçmeyen ama hasta olduğunuzda kullandığınız parasetamolden geçiyor.

Bu yöntemi uygulayabilmek için ise ütünüzün kapalı ve dokunulabilir bir sıcaklıkta olduğundan emin olduktan sonra bir cımbız yardımıyla parasetamol tableti alarak yanık izlerinin olduğu bölgeye sürün. Belli bir ısıda olan ütü parasetamolü eritecek ve ardından ütünüz soğuyana kadar beklemeniz gerekecek.

Ütünüz soğuduktan sonra nemli bir bez yardımıyla parasemamolü sürdüğünüz bölgeleri silin. Silme işleminin bitmesinin ardından yanık izlerinizden kurtulan adeta yeni aldığınız haline dönen ütünüzü uzun soluklu olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.