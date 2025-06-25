Uyarı geldi: Decathlon’da satılan can yeleği boğulma tehlikesi taşıyor

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA), su sporları tutkunlarını ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu.

Spor ve outdoor ekipmanlarıyla tanınan Decathlon mağazalarında satılan bir can yeleği modelinde boğulma riski taşıdığı tespit edildi.

Uyarı, TRIBORD LJ150N koşum takımı + gri/siyah model can yeleği için yapıldı.

Ürünün, olması gereken güvenlik standartlarını karşılamadığı ve hava haznesinde oluşabilecek hasarlar nedeniyle su üzerinde tutma işlevini yitirebileceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle ürünün tekrar eden darbeler ya da hareketler sonucu hava haznesinde kırılma veya sızıntı oluşabileceğini, bunun da kullanıcı için ciddi boğulma tehlikesi yaratabileceğini vurguladı.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: TRIBORD can yeleği LJ150N koşum takımı + gri / siyah

Ürün numarası: 4855900

Model numarası: 8801769

Satış dönemi: 1 Mart 2025 - 10 Haziran 2025