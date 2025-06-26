Uyarı geldi: Sakın araçta bırakmayın! Silah gibi patlıyor...

Yaz aylarının kavurucu sıcakları etkisini artırmaya başladı.

Özellikle araçlar, güneş altında adeta fırına dönüşebiliyor.

Bu nedenle aracınızda unuttuğunuz bazı eşyalar büyük risk oluşturabilir.

Özellikle de cam parfüm şişeleri, çakmak, deodorant gibi basınca duyarlı ürünler, sıcak havalarda ciddi tehlikelere yol açabilir.

SAKIN BIRAKMAYIN

Araba içinde sıkça kullanılan cam şişeli parfümler, yazın güneş ışığını doğrudan aldığında mercek etkisi yaratabilir.

Bu durum, güneş ışınlarını tek bir noktaya odaklayarak, aracın iç döşemesini yakabilir hatta yangına bile neden olabilir.

Öyle ki, cam parfümler güneş ışığını bir silaha çevirebilir.