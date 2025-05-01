Uyarı üstüne uyarı geldi: Pazartesi başlayacak, 5 gün sürecek

Haber Merkezi

Yeni haftaya girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

5-9 Mayıs tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar yaşanabilir.

Özellikle pazartesi günü itibarıyla Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası hafta boyunca devam edebilir.

5 GÜN DEVAM EDECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Afrika üzerinden yeni bir dalganın giriş yapabileceğini duyurdu.

Paylaşımında, "Son Durum: Yeni hafta (5-9 Mayıs) için Afrika ve Poyraz arasında görüşmeler başladı. Afrika gelmek ve ısıtmak istiyor... Gelsin mi?" ifadelerini kullandı.