Uyumadan önce 1 bardak için, sabaha B12'nizi fulleyin...

Yağmur Dinç

B12 vitamini (kobalamin), vücudumuz için hayati önem taşıyan bir vitamindir.

Suda çözünen bu vitamin, enerji üretiminden sinir sistemi sağlığına kadar birçok temel süreçte rol oynar.

B12, sinir hücrelerinin korunmasına yardımcı olur ve sinir iletimini destekler. Eksikliği durumunda el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve sinir hasarı gibi belirtiler görülebilir.

B12 eksikliği aynı zamanda yorgunluk, halsizlik ve solgunluğa neden olabilir.

Vücudundaki B12 seviyesini doğal yollardan yükseltmek isteyenler, bu içeceği mutlaka tüketiyor.

B12 DEPOSU: KEFİR

Uyumadan önce 1 bardak tüketmek, B12 seviyesini yükseltiyor.

Kefirde bulunan B12 vitamini, sindirim sırasında bağırsaklardan emilir.

B12 emilimi, öğünlerden bağımsızdır ve gece tüketildiğinde de etkili bir şekilde gerçekleşir.

Kefir, B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamada yardımcı bir besindir ve düzenli tüketimi genel sağlığınız için de faydalıdır.